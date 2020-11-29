ألمانيا تسجل 14611 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أن مكاتب الصحة في أنحاء البلاد سجلت 14 ألفا و611 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي.

وكان تم تسجيل إجمالي 15 ألفا و741 إصابة يوم الأحد من الأسبوع الماضي.

يذكر أنه تم تسجيل مستوى قياسي لعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا يوم 20 نوفمبر الجاري، بواقع 23 ألفا و648..

ووفقا لخبرات سابقة، يقل غالبا تسجيل أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أيام الأحد والاثنين من كل أسبوع، نظرا لانخفاض معدل إجراء اختبارات كورونا خلال العطلة الأسبوعية، ولا تنقل جميع مكاتب الصحة في ألمانيا بياناتها للمعهد خلال العطلة.

وأوضح المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 158 وفاة جديدة في غضون 24 ساعة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد بسبب الفيروس إلى 16 ألفا و123.

وأشار المعهد إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا وصل إلى مليون و24 ألفا و700 حالة منذ بدء تفشي الفيروس في ألمانيا.

وبحسب تقديرات المعهد، تعافى من الإصابة ألمانيا حوالي 722 ألفا و300 من المصابين.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد أمس السبت، أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس بلغ أمس 96ر0، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 93ر0، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 96 شخصا آخرين.