حجازي ينضم لبعثة المنتخب في قطر

وصل إلى الدوحة في ساعة متأخرة من مساء الأحد أحمد حجازي للانضمام إلى بعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس العرب التي تنطلق الثلاثاء ، حيث توجه مباشرة إلى مقر اقامة الفريق، ومن المقرر أن يشارك في تدريبات الاثنين .

وكان المنتخب قد أدى مرانه اليوم مساء الأمس في وجود 22 لاعبًا.

وبوصول حجازي تكتمل قائمة المنتخب الوطني في البطولة وقوامها 23 لاعبًا.

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومحمود جاد.

خط الدفاع: أكرم توفيق، وأحمد فتوح، ومحمود الونش، وأحمد حجازي، وأيمن أشرف، وأحمد ياسين، ومحمد عبد المنعم، ومروان داود.

خط الوسط: حمدي فتحي، وعمرو السولية، ومهند لاشين، وعمر كمال عبد الواحد، ومصطفى فتحي، وأحمد رفعت، ومحمد مجدي أفشة، وحسين فيصل.

خط الهجوم: محمد شريف، وأحمد سيد زيزو، ومروان حمدي، وأسامة فيصل.