 لومبرج: الوسطاء يضغطون لتمديد الهدنة في غزة ليوميين إضافيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لومبرج: الوسطاء يضغطون لتمديد الهدنة في غزة ليوميين إضافيين

وكالات
نشر في: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 9:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 9:58 م

نقلت وكالة «بلومبرج»، عن مصدر مطلع قوله، إن «الوسطاء بمن فيهم قطر والولايات المتحدة، ضغطوا لتمديد التهدئة في غزة يومين إضافيين».

وقالت الوكالة إن «المحادثات لا تزال جارية لتمديد التهدئة في غزة ليومين أو أكثر»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر.

واستمرت الهدنة لمدة 4 أيام، قبل تجديدها، ليومين إضافيين، فيما يتم الحديث حاليا عن احتمالات تمديدها لمزيد من الأيام.

وعلى مدار الخمسة أيام الماضية، تسلمت إسرائيل 60 محتجزًا من النساء والأطفال، مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون الاحتلال بموجب صفقة التبادل.

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