بوريس جونسون: بوتين هددني بضربة صاروخية

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدده بضربة صاروخية خلال مكالمة هاتفية قبل غزو أوكرانيا.

وقال جونسون، في حديث ضمن فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن الرئيس الروسي سأله عن احتمالات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورد جونسون بأن هذا لن يكون "في المستقبل المنظور".

ووصف جونسون المكالمة بأنها كانت "طويلة جدا" و"الأكثر استثنائية" في فبراير شباط 2022 وتبعتها زيارته إلى كييف حين كان رئيسا لوزراء بريطانيا، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال جونسون "لقد هددني في وقت ما، وقال ’بوريس، لا أريد أن أؤذيك لكن، بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط’ أو شيء من هذا القبيل".

ومضى جونسون "لكنني أعتقد أنه، من خلال النبرة الهادئة التي استخدمها وعدم الاكتراث الذي بدا عليه، كان يناور فحسب بمحاولاتي لحمله على التفاوض".

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن ما قاله جونسون غير صحيح أو "بشكل أكثر دقة، كذبة".

وانحدرت العلاقات بين موسكو ولندن إلى أدنى مستوى منذ عقود حتى قبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا بعد تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية عام 2018.

وسعى جونسون الذي استقال في سبتمبر في أعقاب سلسلة من الفضائح إلى وضع لندن في صدارة حلفاء كييف في الغرب. وأثناء وجوده في منصبه، زار كييف عدة مرات ودأب على الاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما أنه زارها مجددا هذا الشهر.