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خرج آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين للتجمع في وسط لندن، اليوم السبت، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبدأ المتظاهرون بالسير من ميدان راسل وسط لندن منتصف النهار، وانتهى بهم التجمع في ميدان الطرف الأغر.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة وكتب عليها "اوقفوا الحرب الآن" و"اوقفوا المجازر الإسرائيلية"، وهتفوا "فلسطين حرة".

كما شهدت مدن بيرمنجهام وبريستول وليدز وبورتسموث وشيفيلد اليوم أيضا مسيرات وتجمعات منددة بالحرب على غزة، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.