 اوقفوا المجازر.. الآلاف في لندن يطالبون بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة - بوابة الشروق
السبت 30 مارس 2024 8:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

اوقفوا المجازر.. الآلاف في لندن يطالبون بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة

لندن - بترا
نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 7:47 م | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 7:47 م

خرج آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين للتجمع في وسط لندن، اليوم السبت، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبدأ المتظاهرون بالسير من ميدان راسل وسط لندن منتصف النهار، وانتهى بهم التجمع في ميدان الطرف الأغر.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة وكتب عليها "اوقفوا الحرب الآن" و"اوقفوا المجازر الإسرائيلية"، وهتفوا "فلسطين حرة".

كما شهدت مدن بيرمنجهام وبريستول وليدز وبورتسموث وشيفيلد اليوم أيضا مسيرات وتجمعات منددة بالحرب على غزة، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك