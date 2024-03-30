استشهاد 24 فلسطينيا في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على خان يونس جنوب قطاع غزة

استشهد 24 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة مناطق في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 19 شهيداً من تحت ركام أحد المنازل التي قصفتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خان يونس، كما تم انتشال خمسة شهداء من محيط مستشفى الأمل غرب خان يونس استشهدوا إثر غارة جوية إسرائيلية.

ترافق ذلك مع مواصلة الدبابات والجرافات الإسرائيلية تدمير المزيد من المربعات السكنية في خان يونس، التي هدم الاحتلال ما يزيد عن 60% من المنازل والمنشآت فيها منذ اجتياحها قبل عدة أشهر.