 بايرن ميونخ يسقط أمام دورتموند في كلاسيكو ألمانيا ويقرب ليفركوزن من لقب الدوري - بوابة الشروق
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بايرن ميونخ يسقط أمام دورتموند في كلاسيكو ألمانيا ويقرب ليفركوزن من لقب الدوري

د ب أ
نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 9:42 م | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 9:42 م

سقط فريق بايرن ميونخ أمام ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 2/صفر في كلاسيكو الدوري الألماني، في قمة منافسات الجولة 27 من المسابقة، اليوم السبت.

سجل كريم أديمي ويوليان رايرسون هدفي دورتموند في الدقيقتين 10 و83.

وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) هدفا سجله هاري كين نجم بايرن ميونخ في الدقيقة 89 بداعي وقوع المهاجم الإنجليزي في مصيدة التسلل.

ورد دورتموند اعتباره من الخسارة أمام الفريق البافاري بأربعة أهداف دون رد في مباراة الدور الأول، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع.

وتكبد بايرن ميونخ خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 60 نقطة في المركز الثاني ليقرب باير ليفركوزن من منصة التتويج باللقب في ظل ابتعاده في الصدارة بفارق 13 نقطة قبل سبع جولات على انتهاء المسابقة.

وكان ليفركوزن فاز بصعوبة على هوفنهايم بنتيجة 1/2 اليوم السبت، بينما فاز فرايبورج على بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 3/صفر، وفولفسبورج على فيردر بريمن 2/صفر، بينما تعادل آينتراخت فرانكفورت مع يونيون برلين بدون أهداف، ولايبزيج مع ماينز بنفس النتيجة.


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