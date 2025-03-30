تواصل وزارة الثقافة أنشطتها الإبداعية حيث تشهد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حراكًا فنيًا مكثفًا عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، حيث تستمر فعاليات الموسم الفني ٢٠٢٤-٢٠٢٥، خلال شهر إبريل على مختلف مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، بجانب احتفالية إبداعية وأنشطة تفاعلية بمناسبة يوم اليتيم تقام في الثانية من بعد ظهر الجمعة الأولى من الشهر.

ويتم تنظيم العديد من الحفلات الموسيقية والغنائية على المسرح الكبير فتتوالى سلسلة عروض المشروع الفني ١٠٠ سنة غنا للنجم على الحجار تكريماً للموسيقار فريد الأطرش، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وباقة من أعمال الموسيقار محمد فوزي، وبالتعاون مع العلاقات الثقافية الخارجية وبمناسبة اليوم الوطني لليونان وإعلان عام ٢٠٢٥ عامًا لتكريم المؤلف الموسيقى اليوناني الأسطوري ميكيس ثيودوراكيس، تقدم أوركسترا الإذاعة اليونانية السيمفونى (ERT) عمله الأيقونى زوربا اليوناني بقيادة ميشال إكونومو، ومشاركة الميتزوسوبرانو نيفيلي كوتسيلى وكورال أكابيلا تدريب مايا جيفينريا.

كما تقدم فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة مقتطفات من أوبرا الناي السحري وأوبرا عايدة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، ومن إخراج هشام الطلي، ويقيم أوركسترا القاهرة السيمفوني ثلاث حفلات الأول بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة عازفة البيانو يارا سالم بعنوان تحية إلى موريس رافيل بمناسبة الذكرى الـ١٥٠ لميلاده والثاني احتفالاً بعيد الربيع قيادة المايسترو الإيطالي جيوفاني بومبيو ومشاركة كل من السوبرانو منى رفلة، الباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا تدريب مايا جيفينريا.

ويأتي ضمن سلسلة حفلات الموسيقى الغنائية والثالث من سلسلة روائع القرن العشرين بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازفة التشيللو فيكتوريا كابرالوفا، ويقام حفل لروائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، وتقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى احتفالية الأوبرا بعيد الربيع بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

كما يقام حفل لصالح صندوق نقابة العاملين بالأوبرا، كذلك يلتقى الموسيقار عمر خيرت بجمهوره ليلتين متتاليتين، وتقدم نخبة من الألحان الخالدة لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، فيما يقدم الواعدون بمركز تنمية المواهب حفلاً لفصل البالية.

ويستقبل المسرح الصغير حفلات منوعة لأوركسترا بلونايل سامي إبراهيم، احتفالية الأوبرا بعيد الأم، عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته، ريسيتال بيانو غادة شاكر، وثنائي بيانو ياسر مختار وأمنية عز الدين.

كما تتواصل فعاليات النشاط الثقافي والفكري بليلة ثقافية لسلسلة أرواح في المدينة للكاتب الصحفي محمود التميمي ضمن مشروع القاهرة عنواني، ويتم تخصيصها للخال عبد الرحمن الأبنودي.

وتقام ثلاث فعاليات ثقافية بعنوان محفوظ في القلب بالمسرح الصغير وسيد درويش وأوبرا دمنهور- صالون ثقافي قضايا موسيقية٢، وتختتم بلقاء لنادي السينما.

ويستضيف المسرح المكشوف حفلات أنامل شرقية لعازفة الهارب منال محى الدين، فرقة الحرملك مروة عبد المنعم بجانب أمسية غنائية ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي اليمنى.

ويحتضن مسرح الجمهورية عدة عروض مميزة هي "كورال أم النور، عرض البصاصين لفرقة الرقص المسرحي الحديث"، إلى جانب براعم مركز تنمية المواهب، بالإضافة إلى ليلة روحانية لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات.

وعلي مسرح معهد الموسيقى العربية تقام حفلات لكل من فرقة الإنشاد الديني إعداد وتحفيظ الفنان حسام صقر، فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، فرقة إيجيبادور محمد أبو زيد.

كما تتواصل سلسلة كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي ووهابيات بقيادة المايسترو حازم القصبجي، بجانب احتفالية مركز تنمية المواهب بعيد تحرير سيناء.

ويستمتع جمهور مدينة الثغر بمجموعة من السهرات الثقافية والفنية المتنوعة التي تقام على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" منها فرقة المايسترو إيمان جنيدي، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، حفل مركز تنمية المواهب، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، كما يستضيف حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.



ويقام على مسرح أوبرا دمنهور حفلات لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، فرقة المايسترو إيمان جنيدي ومركز تنمية المواهب.

وتستضيف قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية معارض الفنانين أميمة السيسي، والدكتور محمد زينهم و كمال كاسب كما يقام بقاعة زياد بكير معارض الدكتور على نور الدين، إيمان الغزالي، الأسبوع الثقافي اليمنى والدكتور صفوت شاكر.