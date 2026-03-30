ترامب: طهران وافقت على النقاط الـ 15 ونجري مفاوضات جدية وعدم امتثال إيران يعني أنها لن تكون دولة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحكومة الإيرانية ستلتزم بكافة مطالب الولايات المتحدة، محذرا في الوقت ذاته من أن عدم الامتثال يعني أن "إيران لن يكون لها دولة".



وأوضح ترامب خلال حديثه على متن طائرته العائدة من مار-أه-لاجو إلى واشنطن، أن المفاوضات مع إيران لا يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة، مؤكدا أن خيار توجيه ضربة يظل مطروحا إذا استدعت الحاجة.

وأشار ترامب إلى أن طهران وافقت على معظم النقاط الخمسة عشر التي قدمتها واشنطن، معتبرا ذلك دليلا على جدية الإيرانيين، وأبدى تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، ربما خلال الأسبوع المقبل.

وقال إن واشنطن تطالب طهران بالتخلي عن أسلحتها النووية وتسليم ما أسماه بـ"الغبار النووي" المستخرج من منشآت ناتانز وفوردو وأصفهان، التي تعرضت للقصف الأمريكي في 2025.

وصرح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرا إلى مشاركة "مبعوثين" في هذه الاتصالات دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وأضاف أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية، مؤكدا أن التواصل المباشر مع طهران يجري بالتوازي مع المباحثات عبر الوسطاء.



وتأتي تصريحات ترامب في سياق تصعيد عسكري مستمر منذ 28 فبراير، حين شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة ضد إيران شملت المدن الكبرى مثل طهران. وأسفرت الضربات عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وعدد من كبار مسؤولي النظام، فيما شنت إيران هجمات انتقامية على أهداف إسرائيلية وأمريكية في دول خليجية مثل البحرين وقطر والكويت والإمارات والسعودية، ضمن ردودها على القصف الأميركي الإسرائيلي.