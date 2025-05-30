باكستان تعلن تعيين سفير لها في أفغانستان لتعزيز العلاقات الدبلوماسية

أعلنت باكستان، اليوم الجمعة، أنها بصدد الارتقاء بمستوى التمثيل الدبلوماسي مع جارتها أفغانستان، من قائم بالأعمال إلى مستوى سفير، في خطوة ترمي إلى تحسين العلاقات الثنائية بين الجارتين.

ويأتي الإعلان الذي أدلى به وزير الخارجية إسحاق دار بعد أسبوع من مقابلة نظيره الأفغاني أمير خان متقي، إلى جانب وزير الخارجية الصيني وانج يي أثناء اجتماع ثلاثي في بكين.

يشار إلى حكومة كل من باكستان وأفغانستان لديها سفارة في عاصمة الأخرى، لكن يقودها قائم بالأعمال. ولم تعترف باكستان بحكومة طالبان في أفغانستان، مثل المجتمع الدولي.

ولم يصدر تعليق فوري من كابول. ورغم ذلك، أشارت باكستان في وقت سابق إلى أن الجانبين يدرسان الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية.