سوريا تعلن إغلاقا مؤقتا للمجال الجوي في الجنوب مع استمرار الضربات الإسرائيلية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، الأربعاء، إغلاقاً مؤقتاً للمجال الجوي في الجنوب، حرصاً على السلامة الجوية، مع استمرار الضربات الإسرائيلية على سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

واستهدفت إسرائيل العاصمة دمشق بغارات جوية مكثفة، وكذلك محافظة درعا في جنوب البلاد، بالتزامن مع تصاعد أزمة السويداء، وتجدد الاشتباكات في المحافظة ذات الأغلبية الدرزية.

وأودت الغارات الإسرائيلية على دمشق، الأربعاء، بحياة شخص، كما أصابت 18 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة السورية.

وقال مسئول عسكري إسرائيلي لوكالة "رويترز"، الأربعاء، إن إسرائيل لن تسمح للجيش السوري بالتواجد عسكرياً على الحدود المشتركة، مشدداً على أن تل أبيب "ستحمي الدروز في جنوب سوريا من أي هجوم"، وفق زعمه.