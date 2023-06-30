بولندا تعتقل لاعب هوكي روسي بشبهة التجسس

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ألقى جهاز الأمن البولندي القبض على لاعب هوكي روسي على خلفية الاشتباه في قيامه بالتجسس.

وقال وزير العدل البولندي زبيجنيو زيوبرو عبر موقع تويتر، اليوم الجمعة، إن العميل المشتبه به كان يلعب لصالح لنادي بولندي بارز، مضيفا: "يسقط الجواسيس الروس واحدا تلو الآخر".

وتابع بالقول إن الرجل، الذي لم يفصح عن اسمه، كان العضو الـ14 من شبكة تجسس روسية يعتقله جهاز الاستخبارات البولندي.

وقال ممثلو الادعاء لوكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي) إن السلطات ألقت القبض على لاعب الهوكي المحترف في بولندا يوم 11 يونيو.

ووفقا للتحقيقات، يوجد الرجل في بولندا منذ أكتوبر 2021، وكان يتم الدفع له بانتظام نظير أنشطته التجسسية.

ويواجه المشتبه به السجن لما يصل إلى عشر سنوات حال الإدانة.

وقالت وكالة الأنباء البولندية إن شبكة التجسس كانت مهتمة في الأساس بشبكة السكك الحديد البولندية.

وتعد بولندا، وهي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أهم مركز لنقل المساعدة العسكرية الغربية إلى أوكرانيا، التي تدافع عن نفسها ضد الغزو الروسي منذ 16 شهرا.

وكان الكرملين حريصا في تصريحاته، حيث قال المتحدث باسمه دميتري بيسكوف للصحفيين "للأسف، ليس لدينا أي معلومات مفصلة بعد".