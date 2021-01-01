إصابة 19 شخصا في حادث حافلة قرب برلين

أصيب 19 شخصا بعدما انحرفت حافلة عن أحد الطرق السريعة جنوبي برلين وسقطت على جانبها، اليوم الجمعة.



وأعلنت الشرطة أن الحافلة كانت تقل مجموعة خاصة مكونة من 17 شخصا إلى جانب سائقين اثنين.



وتتراوح أعمار المصابين بين 21 و 64 عاما. وتحدثت تقارير أولية للشرطة عن إصابة 12 فردا، بينهم اثنان في حالة خطرة، بينما قالت خدمات الطوارئ إن جميع ركاب الحافلة أصيبوا.



وتم نقل تسعة جرحى إلى المستشفى، وتلقى الباقون العلاج في موقع الحادث بالقرب من منطقة شونفالد على بعد 60 كيلومترا من برلين.



وذكر متحدث باسم خدمات الطوارئ أنه تم الإبلاغ عن الحادثة قبل الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) بقليل. وتم استدعاء العشرات من سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى عدد من مروحيات الإنقاذ.



وبحسب البيانات، كانت الحافلة تتجه شمالا نحو برلين. وتم إغلاق الطريق السريع A13 الذي يمتد من برلين إلى كوتبوس في البداية في كلا الاتجاهين. وأعيد فتح الطريق باتجاه الجنوب في وقت لاحق.



ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من تحديد سبب الحادث. وبدا أن الحافلة اصطدمت بحواجز سلامة على طول الطريق السريع وانقلبت.