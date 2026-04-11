البحرين تدعو إلى توخي الحذر من أي أجسام غريبة أو مشبوهة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، أن كل أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.

وقالت قوة دفاع البحرين، في بيان صحفي، اليوم، أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا"، إنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة تم اعتراض وتدمير 194 صاروخًا، و516 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين".

وأهابت بالجميع "ضرورة توخي الحذر من أي أجسام غريبة، أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم، وعدم الاقتراب منها، أو لمسها".

وأوضحت، أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام، وذلك لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.