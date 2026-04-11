رويترز: محادثات ثلاثية مباشرة في إسلام آباد بين فانس وويتكوف وكوشنر وكل من قاليباف وعراقجي

أفادت رويترز، نقلا عن مصدر باكستاني، بأن المحادثات جرت وجها لوجه بين مسئولين أمريكيين هم ستيف ويتكوف وجيه دي فانس وجاريد كوشنر، ومسؤولين إيرانيين هم محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي، إضافة إلى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وكان موقع موقع "أكسيوس" قد ذكر في وقت سابق بأنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على بدء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار تبادل الرسائل بين الجانبين عبر قنوات غير مباشرة.

وأفاد مسئولون أمريكيون بأن المباحثات في إسلام آباد قد بدأت بالفعل.

وقال مسئولان أمريكيان لشبكة سي بي إس نيوز إن المناقشات انطلقت، دون وضوح بشأن توقيت بدايتها أو ما إذا كانت مباشرة بين الأطراف.