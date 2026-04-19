وكالة الأنباء الإيرانية: الأخبار المتداولة حول الجولة الثانية من المحادثات مع أمريكا غير صحيحة

نفت وكالة الأنباء الإيرانية، الأخبار المتداولة حول الجولة الثانية من المحادثات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقالت الوكالة، إن الأخبار المنشورة حول الجولة الثانية من المحادثات في إسلام آباد غير صحيحة.

وأضافت أن المطالب المفرطة وغير المعقولة وغير الواقعية للولايات المتحدة، وتغييراتها المتكررة في المواقف، وتناقضاتها المستمرة، واستمرار ما يُسمى بالحصار البحري، الذي يُعتبر انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب الخطاب التهديدي، قد أعاقت حتى الآن تقدم المحادثات، وفي ظل هذه الظروف، لا توجد أيّة بوادر واضحة لمفاوضات مثمرة.

وتابعت: «الأخبار التي نشرتها الولايات المتحدة هي مجرد لعبة إعلامية تتماشى مع لعبة إلقاء اللوم للضغط على إيران».

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن ممثلين عن الولايات المتحدة، سيتوجهون مساء يوم غد الاثنين، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإجراء جولة أخرى من المفاوضات مع ممثلين عن إيران، بغرض التوصل إلى اتفاق سلام، وفق تعبيره.

وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "نقدّم عرضًا عادلًا ومعقولًا للغاية، وآمل أن يقبلوه، وإذا لم يقبلوه، فستدمّر الولايات المتحدة كل محطة توليد كهرباء، وكل جسر، في إيران، انتهى عهد اللطف"، على حد قوله.

وتابع: «إيران تخسر نحو 500 مليون دولار يوميًا جراء إغلاق مضيق هرمز، أمر غريب أن تعلن إيران إغلاق مضيق هرمز، وحصارنا قد أغلقه بالفعل».