جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر خارطة سيطرته جنوب لبنان بـ5 فرق عسكرية

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خريطة جديدة زعم أنه يعمل في الخط الأمامي جنوبي لبنان لمنع تهديد مباشر على بلدات الشمال.

وقال في بيان، مساء الأحد: "في هذه الأيام تعمل 5 فرق عسكرية إلى جانب قوات سلاح البحرية بشكل متزامن جنوب خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان لتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله في المنطقة ومنع تهديد مباشر على بلدات الشمال".

وفي وقت ساق، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم أن "يدنا على الزناد وسنرد على الخروقات"، مشددا على أن وقف إطلاق النار لم يكن ليحصل لولا تضحيات المقاومين على الثغور، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف في بيان: "أثبت الميدان أنه صاحب الكلمة الفصل، والسياسة الناجحة هي التي تستفيد من نتائج الميدان كمصدر قوة لترغم الإسرائيلي على الإذعان لتحصيل حقوق لبنان".

واعتبر قاسم أن "بيان الخارجية الأمريكية بشأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لا معنى له بل هو إهانة للبنان"، موضحا أن "إيران أغلقت مضيق هرمز مقابل الإخلال الأمريكي بوقف إطلاق النار في لبنان، ثم كان الإذعان الأمريكي وإرغام الإسرائيلي على وقفه".

وشدد الأمين العام على أنه "لن نقبل بمسار الخمسة عشر شهرا من الصبر على القصف الإسرائيلي بانتظار الدبلوماسية التي لم تحقق شيئا".