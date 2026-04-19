أوكرانيا: طلبنا من تركيا تنظيم قمة تجمع زيلينسكي وبوتين

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أنهم تقدموا بطلب إلى تركيا لتنظيم لقاء يجمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في تركيا.

جاء ذلك خلال تصريحاته لوكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم"، الأحد، قيَّم فيها لقاءاته خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026.

وشدد سيبيها على أن تركيا تمتلك فرصا كبيرة لتحقيق نجاحات دبلوماسية فريدة ومهمة.

وذكَّر بأنه عمل سابقا سفيرا في تركيا، وأضاف: "أعرف جيدا كيف تعمل الدبلوماسية التركية، سواء على المستوى الرسمي أو خلف الكواليس. إنها فعالة جدا".

وأوضح أنهم تقدموا بطلب إلى تركيا لتنظيم لقاء يجمع بين زيلينسكي وبوتين، بمشاركة محتملة لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأردف: "نحن مستعدون لهذا اللقاء. المشكلة الوحيدة هي أن بوتين يختبئ حاليا. الرئيس الأوكراني مستعد أيضا لهذا اللقاء. نريد إنهاء هذه الحرب".

وتابع: "لدينا مقترحات فعالة. ونأمل بدور تركي يمكن أن يسرِّع عملية السلام ويسهم فيها".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.

وأوضح سيبيها أنه أجرى العديد من اللقاءات الثنائية خلال منتدى أنطاليا، قائلا: "بالنسبة لي كوزير لدولة في حالة حرب، يُعد هذا فرصة لتطوير وبناء شراكات جديدة".

وأكد أن بلاده تبذل جهودا مكثفة للبقاء في دائرة الاهتمام الدولي، وأن المنتدى كان منصة مهمة لتحقيق ذلك.