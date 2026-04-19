الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم مراسم تسليم الشهادات العلمية للمتميزين من الأطباء العسكريين والمدنيين

نظّمت الأكاديمية الطبية العسكرية، مراسم تسليم الشهادات وتكريم الحاصلين على الألقاب العلمية، وحملة الماجستير، والدكتوراه والبورد المصري من الأطباء العسكريين والمدنيين الدارسين بالأكاديمية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في إعداد وتأهيل الكوادر الطبية المتميزة من العسكريين والمدنيين وفقًا لأرقى مستويات التأهيل العلمي، وحرصًا منها على مواكبة التطور المتلاحق في مختلف المجالات الصحية.

وبدأت مراسم التكريم بكلمة اللواء طبيب طارق عبدالقادر، مدير الأكاديمية الطبية العسكرية، والتي استعرض خلالها الجهود التي تقوم بها الأكاديمية في تأهيل الأطباء وفقًا لأحدث النظم الطبية العالمية بالتعاون مع كافة المؤسسات العلمية والطبية بالدولة.

وألقى اللواء طبيب محمد سعد حجازي، مدير إدارة الخدمات الطبية، كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على بناء قاعدة علمية من الأطباء المؤهلين في مختلف التخصصات؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية داخل الصروح الطبية بالقوات المسلحة، وكذلك تقديم الدعم للقطاع المدني.

من جانبهم، أعرب الأطباء المكرمون عن شكرهم للقوات المسلحة لتنظيمها مثل هذه الفعاليات، مؤكدين أن هذا التكريم يعد حافزًا لهم لتحصيل أعلى الدرجات العلمية في مسيرتهم المهنية لخدمة المجتمع.

وحضر المراسم الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والدكتور هشام الششتاوي، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلو وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.