نتنياهو عن الحرب مع إيران: الأمر لم ينته بعد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن "الشراكة مع الولايات المتحدة ستجلب المزيد من الأمل للعالم"، على حد قوله.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن "إسرائيل في حالة حرب مع إيران التي تنشر عدم الاستقرار في العالم"، مؤكدا أن الأمر لم ينته بعد وقد تحدث تطورات جديدة في أي لحظة، بحسب وكالة سبوتينك.

واشترط وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي، إزالة اليورانيوم المخصب كشرط أساسي لإنهاء الحرب على إيران.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن كاتس أن إسرائيل "أقوى مما مضى ولم نعد مهددين بالإبادة"، وفق تعبيره.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن واشنطن وتل أبيب حددتا هدفا يقضي بأن إزالة اليورانيوم المخصب شرط أساسي لإنهاء الحرب على إيران.

وأضاف: "عملياتنا في إيران دمرت المشروع النووي الإيراني ومنعت إيران من إنتاج سلاح نووي"، مشيرا إلى أن "وكلاء إيران في المنطقة ضُربوا بقوة وفقدوا قدرتهم على تشكيل تهديد استراتيجي لإسرائيل".

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن ممثلين عن الولايات المتحدة، سيتوجهون مساء يوم غد الاثنين، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإجراء جولة أخرى من المفاوضات مع ممثلين عن إيران، بغرض التوصل إلى اتفاق سلام، وفق تعبيره.