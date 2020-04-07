وزير الطاقة السعودي:المملكة ستكون محركاً للتحول الرقمي في قطاع الطاقة

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إن المملكة فخورة باستضافة مراكز الطاقة والشراكات مع الشركات العالمية، وأطلقت مركز الثورة الصناعية الرابعة، وهو علامة كبيرة يستحق الاحتفال بها مشيرا إلى أن المملكة "ستكون محركاً للتحول الرقمي في قطاع الطاقة".

وأضاف الوزير، خلال كلمته بجلسة "تسريع تحولات الطاقة النظيفة"، في اليوم الثاني لمنتدى الثورة الصناعية الرابعة في الرياض، اليوم الخميس، أن الثورة الصناعية الرابعة تحول أساسيات الحياة البشرية، وأن المملكة السعودية حققت نتائج جيدة وكبيرة وغير مسبوقة في عدة قطاعات بشأن الثورة الصناعية الرابعة، وتقود قطاعات عديدة في العالم.

وأوضح الأمير عبدالعزيز "أن الطاقة جزء أساسي من الحياة، ورؤيتنا هي تحويل قطاع الطاقة من خلال تطبيق البيانات والتقنية، والسعودية لديها موارد بشرية يافعة تُمكن المملكة لتصبح محركا للتحول الرقمي في الطاقة مع وجود جيل الشباب، والأهم منفعة البشرية كاملة وليس السعودية فقط".وتابع الوزير: "إنترنت الأشياء سمح لنا بمراقبة ونقل النفط".

وقال الوزير إنه يمكن استخدام الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز التحول والتخلص من الانبعاثات، مشيراً إلى استخدام السعودية الطاقة المتجددة وسعيها إلى تطوير أنواع جديدة من الطاقة مع التزامها بالعمل بنظام الاقتصاد الدِائري للكربون، الذي كان من بين أساسيات قمة العشرين برئاسة السعودية، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات الغاز.