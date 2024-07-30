محكمة عسكرية إسرائيلية تنظر قضية إساءة 9 جنود احتياط معاملة أسير فلسطيني

يبدأ القضاء العسكري الإسرائيلي، الثلاثاء، جلسات الاستماع في محاكمة 9 من جنود الاحتياط المتهمين بإساءة معاملة أسير فلسطيني في سجن "سديه تيمان".

وقضى الجنود الـ9 الليلة الماضية، في مركز احتجاز الشرطة العسكرية ببيت ليد، ومن المتوقع أن تطلب النيابة العسكرية من المحكمة تمديد اعتقالهم.

ومن المتوقع أن تُعقد جلسات تمديد الاعتقال في وقت متأخر من ظهر الثلاثاء، واستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحتمال وقوع أعمال شغب خلال الجلسات، حيث تم نشر ثلاث كتائب لتعزيز أمن القاعدة، وذلك تحسباً لأية محاولة اقتحام أو اضطرابات.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت الليلة الماضية في قاعدة المحاكم العسكرية في بيت ليد، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الجلسات غير الضرورية أو العاجلة الثلاثاء؛ لتقليل وجود المدنيين في المحاكم العسكرية قدر الإمكان.

وقالت الإذاعة إن "الاقتحام غير القانوني للقاعدة لم يؤثر فقط على مناقشات الاستعدادات لهجوم في الشمال وعلى قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة، بل أيضاً على نظام المحاكم العسكرية مباشرة".