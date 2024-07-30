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أعداد جريدة الشروق
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9 شهداء في قصف لطيران الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
وكالات
نشر في: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 2:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 2:35 م

استشهد 9 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال مراسل «وفا»، إن تسعة شهداء ارتقوا عقب استهداف طيران الاحتلال مواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث نقلت جثامينهم إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ298 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 37 شهيدًا و73 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و400 شهيد، و90 ألفًا و996 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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