بزشكيان خلال أداء اليمين رئيسا لإيران: نريد عالما يتحرر فيه الشعب الفلسطيني من الاحتلال

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، "نريد أن يكون لإيران تفاعل بناء وفعال مع العالم على أساس مبادئ الشرف والحكمة والمنفعة، ونريد عالما يتحرر فيه الشعب الفلسطيني من الاحتلال".

وقال بزشكيان، اليوم الثلاثاء في كلمة خلال مراسم أداء اليمين الدستورية، "إن سياساتنا الخارجية تعتمد على التقارب مع دول الجوار والوحدة الاقتصادية والسياسية"،بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأضاف "سنعمل على تعزيز العلاقات الإقليمية والتعاون مع الجميع على أسس الحكمة والمصالح المشتركة".

وتابع " لا أحد في العالم يقبل أن يتم التصفيق لرئيس كيان يحارب النساء والأطفال في غزة ويسقط القنابل على رؤوسهم. يبدو أنه بالنسبة لبعض مدعي التحضر، يتم قياس الحقوق الأساسية للناس على أساس لون بشرتهم ودينهم"، في إشارة إلى التصفيق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو خلال كلمتة في الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي .

وذكر " لا يمكن أن نسمي أنفسنا إنساناً ونظل صامتين في وجه كل هذه الجرائم. نريد عالما يتحرر فيه شعب فلسطين الأبي من براثن الاحتلال والقمع والإبادة الجماعية، وحلم ألا يدفن أي طفل فلسطيني تحت أنقاض منزل".

وأشار إلى أن الحكومة الرابعة عشرة هي حكومة الوحدة الوطنية وستكون محور التقارب والالتزام بالدستور ووثيقة الرؤية والسياسات العامة لقائد الثورة.

وقال بزشكيان، لقد خلقت الانتخابات الرئاسية في دورتها الرابعة عشرة فرصة جديدة لسماع أصوات جميع أفراد الشعب الذين يريدون التغيير.

كان بزشكيان قد فاز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بعدما تغلب على المرشح المتشدد سعيد جليلي في جولة الإعادة.

كان تمت الدعوة للانتخابات الرئاسية المبكرة بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث طائرة مروحية مع عدد من رفاقه من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في مايو.