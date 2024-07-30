مسئولة أممية: قطاع غزة بلغ نقطة تحول رهيبة من الألم والدمار

قالت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، سيجريد كاج، إن قطاع غزة بلغ نقطة تحول رهيبة جديدة في غزة من حيث الألم والدمار والصدمات والخسائر في الأرواح.

وأضافت كاج في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا": "في كل مرة أذهب فيها إلى غزة، أجد صعوبة في تصور الدمار الذي أراه بأم عيني".

وأشارت إلى أن الأمراض المعدية بدأت تنتشر بسبب قلة النظافة، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة.

وشددت المنسقة الأممية على أن جميع العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في غزة يواجهون مشكلات مماثلة.

وفي اجابة عن سؤال بشأن حادثة تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي لخزان المياه الرئيسي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قالت كاج إن "متطلبات القانون الإنساني الدولي من أطراف النزاع "واضحة للغاية".

وذكرت كاج أنه يجب الالتزام بالقانون الدولي، وشددت على أن الوصول الآمن للقطاع أمر ضروري من أجل توفير وتوزيع المياه النظيفة ومواد النظافة.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق أمس، بتفجير جنوده خزان المياه بتل السلطان في مدينة رفح.

ويأتي تفجير خزان المياه في غزة، في وقت يعاني منه القطاع من أزمة حادة في توفر مياه الشرب.

ولأكثر من مرة قالت مؤسسات وبلديات في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال يتعمد تدمير شبكات وآبار المياه ومحطات التحلية ما يتسبب بأزمة حادة في توفر مياه الشرب لسكان القطاع، فضلا عن منع إدخال الوقود الذي بدوره يحد من عمل محطات التحلية المتبقية في غزة.