نجيب ميقاتي: التهديدات الإسرائيلية لن تثنينا عن التمسك بحقنا في أرضنا والدفاع عنها بكل الوسائل

واصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، اتصالاته ولقاءاته الدبلوماسية المكثفة في السرايا اليوم، في إطار مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتهديدات المستجدة.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، شدد ميقاتي، خلال هذه الاتصالات على أن «لبنان يدين كل أشكال العنف ولا سيما التعرض للمدنيين، ويطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 كاملا».

وأضاف: «من المستغرب أن العدو الإسرائيلي الذي يشن حربا بلا هوادة على الفلسطينيين، قتلا وتدميرا وتهجيرا، يزعم التفجع على ضحايا عربا سقطوا في منطقة عربية محتلة من قبل إسرائيل ويهدد ويتوعد، علما أن الملابسات الكاملة لما حصل لا تزال غير معروفة بعد».

وقال إن «التهديدات الإسرائيلية المستجدة ضد لبنان والتهويل بحرب شاملة، لن تثنِ اللبنانيين عن التمسك بحقهم في أرضهم والدفاع عنها بكل الوسائل التي تقرها الشرائع الدولية».

وأشار إلى إبلاغ هذا الموقف لجميع أصدقاء لبنان في العالم والاتحاد الأوروبي، مضيفًا أنه «سيتم الرد على المزاعم والاتهامات الإسرائيلية في رسالة مفصلة إلى مجلس الأمن الدولي».

وشكر الدول العربية والأجنبية التي عبّرت عن تضامنها الكامل مع لبنان إزاء التهديدات الإسرائيلية، كما شكر لها «سعيها الدؤوب لوقف العدوان الإسرائيلي على بلدنا».

ودعا إلى «عدم الانجرار خلف الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى بث الهلع في قلوب جميع اللبنانيين»، معتبرا أن «الحرب النفسية التي يشنها العدو الإسرائيلي تهدف أولا وأخيرا إلى ضرب معنويات اللبنانيين، خصوصا في عز موسم سياحي يحمل الكثير من الآمال والمؤشرات الإيجابية».

وشدد على أن «الحكومة حاضرة بكل وزاراتها وأجهزتها لمواجهة أي طارئ، ولكن الإجراءات المطلوبة يجري اتخاذها بطريقة لا تثير الهلع عند اللبنانيين».

وأوضح أن «لجنة الطوارئ الوطنية التي شكلها مجلس الوزراء في الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على لبنان، تواصل عملها واجتماعاتها التنسيقية، كما تم تحديث الإجراءات والمعطيات المطلوبة».