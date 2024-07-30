وجه الأكاديمي الياباني سايتو كوهيه، انتقادات لاذعة لأولمبياد باريس التي وصفها بأنها «مزبلة رياضية»، ولفت إلى وجود معايير مزدوجة في التعامل مع مشاركة روسيا وإسرائيل في الحدث.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، قال كوهيه، وهو أستاذ مشارك في جامعة طوكيو، خلال مداخلة ضمن برنامج تلفزيوني: «أنا أقاطع الألعاب الأولمبية، ولا أريد أن أكون جزءا من المزبلة الرياضية».

وأضاف: «هذا يعني أيضا أنني لا أريد أن أكون جزءا من المشكلة الإسرائيلية. لا يمكن لروسيا الآن المشاركة في الألعاب الأولمبية. لكن (دعونا نتذكر) أن محكمة العدل الدولية أوصت باعتبار ما تقوم به إسرائيل إبادة جماعية، وسياسة الاحتلال عينها انتهاكا للقانون الدولي. ومع ذلك، هناك معايير مزدوجة في حقيقة قبول المجتمع الدولي اللجنة الأولمبية (الدولية) بمشاركة إسرائيل في هذا الحدث».

وأكمل: «عندما يحدث ذلك (الأولمبياد)، يفرح الناس بالاحتفال بالسلام ويعتقدون أنه أمر جيد، لكن الشعب الفلسطيني وسكان غزة منسيون، ولا يبقى هناك أحد يتذكر الإبادة الجماعية. أحاول ألا أنظر إلى ذلك (المشهد) حتى ولو لمدة دقيقة واحدة».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ298 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 37 شهيدًا و73 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و400 شهيد، و90 ألفًا و996 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.