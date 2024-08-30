التعليم تدرس إضافة اللغة العربية والتاريخ لمواد المجموع بالمدارس الدولية

أعلن شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن دراسة الوزارة لإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى مواد المجموع في المدارس الدولية؛ بهدف تعميق الهوية الوطنية وتأصيل دراسة اللغة العربية والتاريخ المصري بشكل أفضل.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل الزوايا» عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، إن الوزارة لا تزال في مرحلة الدراسة، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد الانتهاء منها.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بجهود مكثفة خلال الفترة الماضية لوضع آليات وحلول لتقديم منظومة تعليمية أفضل بداية من العام الدراسي المقبل، من خلال معالجة التحديات الرئيسية التي كانت تعيق تقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدارس، وعلى رأسها الكثافات الطلابية وعجز المدرسين وعكوف الطلاب عن الحضور.

وأضاف أن الوزير محمد عبد اللطيف عقد لقاءات في 13 محافظة مع أكثر من 250 مدير إدارة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى استمرارها حتى بداية العام الدراسي؛ بهدف وضع آليات لمواجهة التحديات، وآليات واضحة لأعمال السنة والتقييم المتواصل والأسبوعي للطلاب.

وأكد أنه سيتم منح المعلم الذي يدرس حصصا إضافية عن النصاب القانوني 50 جنيها عن كل حصة، كما سيتم زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من 20 إلى 50 جنيها بداية من العام الدراسي المقبل.