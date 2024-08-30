أعلن مايكل ريان، المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، عن توثيق منظمة الصحة العالمية أكثر من 1098 هجوما على المنشآت الطبية بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر، منها 492 هجوما في غزة؛ أدى إلى استشهاد 747 شخصا وإصابة 969 آخرين، وأكثر من 520 هجوما في الضفة الغربية؛ أسفرت عن استشهاد 23 شخصا وإصابة 100 آخرين.

وقال خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في غزة، مساء الخميس، إن الحرب على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 40 ألف شخص في قطاع غزة خلال الأشهر الـ 11 الماضية، بالإضافة إلى 500 شخص في الضفة الغربية.

وحذر من تداعيات «غياب التدخلات الصحية العامة وتقويض النظم الصحية» في قطاع غزة، والتي أدت إلى انتشار الأمراض، بما في ذلك عودة فيروس شلل الأطفال النوع الثاني بعد 25 عاما من القضاء عليه في فلسطين، في ظل «عرقلة القدرات الجماعية لمنع ورصد الاستجابة لهذه الأمراض».

ورحب بالتزام جميع الأطراف بالهدنة الإنسانية؛ لبدء تنفيذ حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، والتي ستبدأ في الأول من سبتمبر في قطاع غزة، لتوفير اللقاح لأكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة، بإجمالي 1.26 مليون جرعة من اللقاحات، بالإضافة إلى 500 جهاز ضروري لتوفير اللقاح تم تسليمها إلى غزة.

وشدد ريان، على أهمية التزام الجميع بتعهداتهم، مؤكدا أن انتشار شلل الأطفال في غزة يأتي ضمن «كارثة صحية عامة واسعة»، مشيرا إلى أن 9 مستشفيات في شمال غزة تواجه نقصا كبيرا في الوقود منذ 23 أغسطس.