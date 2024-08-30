التعليم تحذر: المدارس المخالفة لنسب زيادة المصروفات ستعرض للإشراف المالي

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية العام الدراسي الجديد؛ ستكون مطابقة لنسب الزيادة في العام الماضي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تغيير في نسب الزيادة لهذا العام.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل الزوايا» عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن نسبة الزيادة في مصروفات المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 5 و 10 آلاف جنيه ستكون 20%، وهي نفس نسبة الزيادة في العام الماضي، في حين أن المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه ستكون نسبة الزيادة فيها 25%، أما المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 30 و 50 ألف جنيه، فستكون نسبة الزيادة فيها 10%.

وحذر المدارس من مخالفة نسب الزيادة المقررة، مشيرا إلى أنه في حال تقديم أي ولي أمر شكوى ضد مدرسة مخالفة، ستشكل الوزارة لجنة لمراجعة مصروفات المدرسة، وفي حالة ثبوت المخالفة؛ ستوضع المدرسة «تحت الإشراف المالي في كافة المصروفات والواردات الخاصة بها.. وتجبر على الالتزام بالقرار».

وأشار إلى أن بعض المدارس قد تواجه عجزا بسبب نسب الزيادة المقررة، نظرا لارتفاع مصروفات الأجور والمصاريف الفرعية، موضحا أنه في هذه الحالة؛ يمكن للمدرسة تقديم دراسة إلى إدارة التعليم الخاص بالوزارة لشرح أسباب العجز، وطلب نسبة زيادة أعلى قليلا، على أن يكون للوزارة الحق في قبول أو رفض الطلب.

وتقرر تطبيق نفس قرار الزيادات السنوية للعام الماضي على مصروفات المدارس الخاصة (عربي/لغات) والمدارس الدولية للعام الجديد، تتراوح بين 5% و 25% حسب قيمة المصروفات.

في المدارس الدولية، تصل الزيادة لـ 10% للمدارس ذات المصروفات الأقل من 50,000 جنيه، وتنخفض تدريجيًا لتصل 5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 200,000 جنيه.

أما المدارس الخاصة (عربي/لغات)، فتتراوح الزيادة بين 6% للمدارس ذات المصروفات الأعلى من 35,000 جنيه، و 25% للمدارس ذات المصروفات الأقل من 5,000 جنيه.