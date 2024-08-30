أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن بدء انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ونسب الرطوبة مع اقتراب نهاية فصل الصيف، مشيرة إلى أنه لا يزال متبقيًا ثلاثة أسابيع على انتهاء فصل الصيف

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل الزوايا» عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن فصل الخريف سيبدأ رسميا في 22 سبتمبر، موضحة أن الأحوال الجوية ستتحسن تدريجيا مع مرور أيام شهر سبتمبر إيذانا بتوديع فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وتابعت أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين 33 و 34 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار انخفاض نسب الرطوبة لتصبح أقل من المسجلة في شهر أغسطس.

وذكرت أن فرض سقوط أمطار على المناطق الساحلية الشمالية الغربية ستبدأ من يوم السبت المقبل، استعدادا بقدوم الخريف، على أن تمتد الأمطار لتشمل جميع السواحل الشمالية، بما في ذلك محافظات الإسكندرية والعلمين ومطروح وشمال الوجه البحري، يوم الأحد المقبل.