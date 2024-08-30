صلاح يكشف حقيقة الاحتفال بشعار الزمالك بعد تسجيل الأهداف

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كشف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي حقيقة الاحتفال بشعار الزمالك بعد تسجيله للأهداف مع الريدز في الفترة الماضية.

وكان محمد صلاح قد أثار حالة من الجدل في الوسط الكروي المصري بعدما احتفل بشعار القوس والسهم، وهو نفس شعار نادي الزمالك، بعد تسجيله لهدفين أمام إيبسويتش تاون وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج Men in Blazers: "الاحتفال بشعار القوس والسهم؟ كنت أشاهد مباراة فنون قتالية (يو إف سي) بين بيريرا أمام أديسانيا".

وأضاف: "عندما فاز أديسانيا في المباراة الثانية أمام بيريرا واحتفل بهذه الطريقة، أحببت هذا الاحتفال، ولهذا السبب فعلت ذلك".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "أنا مشجع لبطولة فنون القتال المختلطة، وبعض الناس اعتبروا ذلك الاحتفال بأنه رمز للفرعون المصري، الذي يُرسم على المعابد أو الأهرامات بهذه الطريقة".

يُذكر أن ليفربول يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن الثلاثي المتصدر مانشستر سيتي وبرايتون وأرسنال، برصيد 6 نقاط لكل منهم.