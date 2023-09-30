رئيس برلمانية المصري الديمقراطي يوقع تزكية فريد زهران: نتواصل مع الأحزاب للحصول على توقيعاتهم

وقع النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، اليوم نموذج تزكية لترشح رئيس الحزب فريد زهران للانتخابات الرئاسية.

وقال منصور، فى تصريحات صحفية عقب التوقيع، إن الحزب سيعلن الأرقام الصحيحة والحقيقية لعدد التزكيات التى حصل عليها زهران من النواب فور اكتمالها.

وأوضح أن الحزب لجا أيضا إلى جميع التوكيلات فى عدد من المحافظات رغم اتجاهه للحصول على التزكية من النواب.

ولفت إلى تواصل الحزب، مع عدد من الأحزاب والنواب المستقلين لإحداث توافق للحصول على تزكياتهم لصالح زهران، بالإضافة إلى أحزاب الحركة المدنية وما وصفه بالتواصل مع أحزاب "صديقة مقربة".

وقال منصور: نحن أمام استحقاق مهم جدا، وليس سهلا لأنه يتعلق بمستقبل البلد لمدة 6 سنوات مقبلة، فى ظل ظروف شديدة الصعوبة اقتصاديا وسياسيا واقليميا، ونحتاج إلى مشاركة الناس بصورة كبيرة؛ لأن المشاركة ستثري العملية الانتخابية ويفيد المواطن بمراجعة نفسه وتعطيه فرصة للمتابعة والتقييم وتؤكد على قراره في المستقبل".

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بضرورة توفر النزاهة والشفافية فى العملية الانتخابية"، مردفا: "لدينا مرشح جاد يخوض استحقاق رغم وجود صعوبات شديدة تتعلق بالوضع الحالي، ورغم ذلك نحن نلجأ لممارسة الديمقراطية الانتخابية".

وبشأن عقبات استخراج التوكيلات فى الشهر العقاري قال: "أول يوم شهد زحاما شديدا حال دون إجراء أى توكيل، وتمكنا من ذلك فى الأيام اللاحقة فى بعض المحافظات، لم يكن هناك منع ولكن محاولات دخول ولم يتمكن أصحابها من الدخول وهناك بعض الموظفين تعنتوا في بعض المكاتب".