اليابان تبدأ بعد أيام عملية رد الأموال لحاملي تذاكر الأولمبياد

يبدأ منظمو دورة الألعاب الأولمبية القادمة بالعاصمة اليابانية طوكيو قريبا عملية استرداد تذاكر الأولمبياد بعد تأجيل فعاليات هذه الدورة الأولمبية لمدة عام من 2020 إلى بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلن المنظمون في اليابان يوم الجمعة أن التذاكر التي تم شراؤها بالفعل ستظل سارية لحضور فعاليات الأولمبياد العام المقبل، ولكن أي شخص غير قادر على الحضور في الموعد الجديد للأولمبياد يمكنه التقدم بطلب لاسترداد الأموال بين العاشر و 30 من نوفمبر.

كما أوضح المنظمون أن حاملي تذاكر حضور فعاليات دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو يمكنهم، إذا رغبوا، رد التذاكر واسترداد أموالهم خلال الفترة من أول ديسمبر المقبل وحتى 21 من الشهر نفسه.

وكان المنظمون في اليابان ومسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية قرروا في نهاية مارس الماضي تأجيل الأولمبياد لمدة عام.

وبهذا ، ستقام الدورة الأولمبية القادمة في طوكيو من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس 2021 على نفس الملاعب وبنفس برنامج الفعاليات الذي كان مقررا للأولمبياد في موعده الأصلي خلال 2020 .

وفي حالية تفعيل قيود شخصية على الجماهير بسبب فيروس كورونا، ستكون هناك فرصة أخرى لاسترداد الأموال.

وتعاملت اليابان مع تفشي فيروس كورونا بشكل جيد نسبيا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وتجاوز العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في اليابان 100 ألف شخص وتوفي نحو 1700 شخص متأثرين بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس.