إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالخليل

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل مع قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية ما تسبب بإصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيًا.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدي إلى السوق المركزية في باب الزاوية وسط مدينة الخليل "شارع بئر السبع"، بحجة السماح للمستوطنين بزيارة موقع أثري في الشارع، يطلقون عليه "قبر عتنائيل بن قنز" احتفالا بما يسمونه عيد "سبت سارة".