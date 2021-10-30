دراجي في مجموعة العشرين: التعددية أفضل إجابة لمشاكل اليوم

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انطلقت قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى التي تستمر يومين في روما اليوم السبت فيما من المرجح أن تهيمن عليها الحاجة إلى تحرك مناخي قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26) وفيروس كورونا.

وحث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، في كلمته الافتتاحية، على تعاون دولي أكبر بشأن القضايا الملحة فيما تأخذ الحمائية والقومية في الصعود حتى قبل الجائحة.

وقال "تعددية الأطراف هي أفضل إجابة للمشاكل التي نواجهها اليوم ".

وأضاف "أنها الإجابة الوحيدة الممكنة إلى حد كبير. من الجائحة إلى التغير المناخي إلى نظام ضرائب عادل ومنصف، تخطي هذا بمفردك ببساطة ليس خيارا".

أشاد دراجي بالاتفاق بشأن إصلاح ضرائب الشركات العالمية الذي توصل إليه وزراء مالية مجموعة العشرين مسبقا.

وقال دراجي قبل المحادثات بين قادة العالم في روما "لقد توصلنا إل اتفاق تاريخي من أجل نظام ضريبي دولي أكثر فعالية وعدلا ".

يحدد الاتفاق حدا أدنى من الضريبة بنسبة 15 % على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى وإعادة هيكلة للقواعد القائمة التي لطالما تم انتقادها على أنها تشجع على التهرب الضريبي.

وتعهد دراجي أيضا بالالتزام بهدف منظمة الصحة العالمية بتطعيم ثلثي سكان العالم ضد فيروس كورونا بحلول منتصف العام المقبل.

غير أنه انتقد الفروق الكبيرة في معدلات التطعيم بين الدول، قائلا إنه توجد "تفاوتات مذهلة في التوزيع العالمي للقاحات".

تأتي قمة مجموعة العشرين المنعقدة في روما قبل مؤتمر "كوب 26" في جلاسجو .





