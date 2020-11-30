ريال مدريد يعلن حجم إصابة هازارد

كشف ريال مدريد عن طبيعة إصابة لاعبه إيدين هازارد، التي تعرض لها خلال المباراة الماضية في الدوري الإسباني أمام ألافيس، السبت الماضي.

النجم البلجيكي تعرض لإصابة عضلية ليضطر زين الدين زيدان المدير الفني للمرينجي لإخراجه وإدخال رودريجو جوس بدلًا عنه، في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

ونشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي يعلن فيه تفاصيل إصابة صاحب الـ29 عامًا على النحو التالي: " بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدن هازارد من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تبين معانته من إصابة في عضلة الفخذ الأيمن".

ولم يكشف ريال مدريد عن مدة غياب هازارد إلا أن صحيفة «أس» الإسبانية قد قالت إن اللاعب سيغيب عن 4 مباريات 2 في دوري الأبطال أمام شاختار دونستيك الأوكراني وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ومثلهما في الليجا أمام إشبيلية وأتلتيكو مدريد.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة شاختار دونستيك غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وهو يأمل في الفوز وتعويض خسارة مباراة الذهاب على ملعبه بثلاثية لهدفين.