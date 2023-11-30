أضاع بنفيكا البرتغالي فرصة تحقيق انتصاره الأول في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفرط بنفيكا في تقدمه 3 / صفر على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، ليتعادل معه 3 / 3، مساء الأربعاء، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت تعادل ريال سوسييداد الإسباني بدون أهداف مع ريد بول سالزبورج النمساوي.

وبقي سوسييداد على الصدارة برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه إنتر، المتساوي معه في نفس الرصيد، علما بأنهما ضمنا صعودهما لدور الـ16 في البطولة منذ الجولة الماضية.

وبقي ريد بول سالزبورج في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في حين تذيل بنفيكا الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بنفيكا 3 / صفر، بعدما ارتدى نجمه المخضرم جواو ماريو ثوب الإجادة وأحرز أهداف الفريق البرتغالي الثلاثة في الدقائق 5 و13 و34 على الترتيب.

وسرعان ما انتفض إنتر في الشوط الثاني، حيث أدرك التعادل عقب تسجيل ماركو أرناوتوفيتش وديفيد فراتسي وأليكسيس سانشيز 3 أهداف في الدقائق 51 و58 و72 على التوالي.

واضطر بنفيكا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه أنتوني سيلفا في الدقيقة 84..