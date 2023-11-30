 الديوان الأميري يكشف عن الحالة الصحية لأمير الكويت عقب دخوله المستشفى بشكل طارئ - بوابة الشروق
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الديوان الأميري يكشف عن الحالة الصحية لأمير الكويت عقب دخوله المستشفى بشكل طارئ

جابر الأحمد الصباح أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح أمير الكويت
وكالات
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 7:01 ص | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 7:01 ص

كشف الديوان الأميري الكويتي مساء أمس الأربعاء عن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عقب دخوله المستشفى بشكل طارئ اليوم.

وأفاد الشيخ محمد العبد الله الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري بأن حالة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية "مستقرة ولا يزال يتلقى العلاج اللازم".

وأهاب الديوان الاميري بالجميع "تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية مبتهلين إلى الله أن يمن على أمير البلاد بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم عن وزير الديوان الأميري القول إن أمير الكويت "دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن حالته الصحية مستقرة".

 


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