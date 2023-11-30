بايدن يرحب بإطلاق حماس سراح المزيد من الرهائن

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإطلاق سراح رهائن من قبل حركة حماس، بمن فيهم امرأة أمريكية.

وقال بايدن إن حماس أطلقت سراح ليات بينين، وهي معلمة في مدرسة ثانوية، يوم الأربعاء.

وأضاف: "إن الاتفاق على وقف القتال في غزة وتسهيل إطلاق سراح الرهائن، وهي صفقة عملت الولايات المتحدة بشكل مكثف لتأمينها والحفاظ عليها وتمديدها، هو الآن في يومه السادس. لقد حققت هذه الصفقة نتائج ذات مغزى".

وتابع: "وما زلنا مصممين على تأمين إطلاق سراح كل شخص احتجزته حماس كرهينة خلال هجومها الإرهابي الوحشي على إسرائيل في 7 (تشرين الأول) أكتوبر".

وشكر بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "شراكتهم المستمرة في هذه العملية والتزامهم المستمر بإعادة كل رهينة إلى الوطن والحصول على المزيد من المساعدات لسكان غزة الأبرياء".

وقال بايدن إن أكثر من 200 شاحنة مساعدات تدخل غزة كل يوم وإن الولايات المتحدة نقلت جوا أكثر من 27 طنا من المعدات الطبية والمساعدات الغذائية إلى مركز توزيع المساعدات الإنسانية في مصر، وهي الأولى من ثلاث شحنات من الإمدادات الحيوية التي ستذهب إلى المدنيين في غزة.