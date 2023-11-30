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أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات البطولة الأشهر دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023-2024.

وتقام بطولة دوري الأبطال بمشاركة 32 فريقًا بواقع 8 أندية في كل مجموعة يتأهل من خلالها أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة لدور الـ16 ويهبط صاحب المركز الثالث لبطولة الدوري الأوروبي.

النجم النرويجي إيرلينج هالاند كان صاحب جائزة هداف دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي بالبطولة التي توج بها فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

3 لاعبين يتقاسمون صدارة جدول ترتيب الهدافين في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بعد مرور 5 جولات من دور المجموعات.

أليكم ترتيب الهدافين..

1- النرويجي إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي 5 أهداف

1- الدنماركي راسموس هويلوند من مانشستر يونايتد: 5 أهداف

1- الإسباني ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد: 5 أهداف

4- البرازيلي إيفانيلسون من بورتو: 4 أهداف

4- الأرجنتيني جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي: 4 أهداف

4- البرازيلي جابرييل جيسوس من أرسنال: 4 أهداف

4- البلجيكي لويس أوبيندا من لايبزج: 4 أهداف

4- الإنجليزي هاري كين من بايرن ميونيخ: 4 أهداف

4- الإنجليزي جود بيلينجهام من ريال مدريد: 4 أهداف

4- الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد: 4 أهداف