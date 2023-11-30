زيزو يتقدم في جدول ترتيب هدافي الدوري

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عاد أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، لدائرة المنافسة على لقب هدافي الدوري الممتاز في الموسم الجاري 2023-2024.

ولا يزال الصراع قائمًا بين نجوم الدوري للفوز بجائزة هداف المسابقة المحلية وذلك بعد مرور 7 أسابيع.

تقدم زيزو عدد من المراكز في جدول ترتيب هدافي الدوري بوصوله لهدفه الرابع بعد أن سجله أمس الأربعاء في مرمى فيوتشر من ركلة جزاء.

ويتصدر اللاعب الفلسطيني أحمد بلحاج لاعب فريق الجونة صدارة هدافي الدوري بـ6 أهداف متساويًا معه مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري.

وفي المؤركز الثالث يتساوي حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة مع مصطفى زيكو لاعب فريق زد وأحمد قندوسي لاعب سيراميكا بـ5 أهداف لكل لاعب.

وفي المركز السادس يحل زيزو برصيد 4 أهداف، وبيرسي تاو لاعب الأهلي بنفس عدد الأهداف وأسامة فيصل في المركز الثامن وفي المركز التاسع فادي فريد لاعب سموحة وفيستون مايلي لاعب بيراميدز في المركز العاشر بـ3 أهداف لكل لاعب.