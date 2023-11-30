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تستعد بعثة النادي الأهلي اليوم الخميس، للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق يانج أفريكانز بالجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام بطل تنزانيا في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب بين يامين مكابا بدار السلام.

ويتواجد الأهلي حامل لقب دوري الأبطال في الموسم الماضي بالمجموعة الرابعة رفقة كل من شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز الجنوب أفريقى وميدياما الغانى.

الأهلي كان قد استهل مشواره في البطولة القارية بفوزه في القاهرة على فريق ميدياما الغاني بستاد السلام بنتيجة 3-0.

ويتصدر شباب بلوزداد الجزائري قمة المجموعة بالتساوي مع الأهلي برصيد 3 نقاط لكل فريق، ويأتي خلفهما ميدياما ويانج افريكانز بدون نقاط.