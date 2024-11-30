حسين فهمي: لحظات صعبة جمعت بين مرض مصطفى ووفاته ومسئولية مهرجان القاهرة

تحدث الفنان حسين فهمي، عن اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه الفنان الراحل مصطفى فهمي، والتي تزامنت مع رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي قبيل انطلاقه بأيام.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E»: «كانت لحظات صعبة مررت بها خلال فترة الإعداد للمهرجان، لأن مصطفى أخويا، صحته بدأت تتدهور مع الوقت أثناء الإعداد للمهرجان».

وأضاف: «كان وقتي مقسما بين المستشفى ومكتب المهرجان ودار الأوبرا للإعدادات، ثم أرجع مرة ثانية إلى المستشفى أو بيته، إلى أن وصلنا للمرحلة النهائية وأنا في عزّ المهرجان».

وتابع: «أتذكر يوم المؤتمر الصحفي للإعلان عن المهرجان، كنت صباحا في المؤتمر وبالليل في العزاء، كانت لحظات صعبة عليّ جدًا».

واستكمل: «العمل العام يحتم علينا أن نكون دائمًا على قدر المسؤولية، وأن يتم العمل على أكمل وجه، كان عليّ واجب ومسئولية لازم أؤديها وكملتها».