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أظهر أحد المشاهد التي بثتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وهو يمارس عمله المقاوِم بذراع مبتورة.

وشوهد المقاوِم الفلسطيني، وهو يُطلق قذائف هاون على أهداف للاحتلال الإسرائيلي من إحدى مناطق قطاع غزة.

وتواصل كتائب القسام، عملياتها في المعارك البرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تدور في محاور مختلفة بقطاع غزة.

ومن بين عمليات القسام، التي تم الإعلان عنها اليوم السبت، الإيقاع بقوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بكمين محكم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

كما استهدفت كتائب القسام، دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه بقذيفة «الياسين 105» في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

ودكَّت كتائب القسام، أيضا تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي شرق خزاعة جنوب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

واليوم أيضا، تمكن مقاتلو القسام من استهداف جيبين عسكريين من نوع همر بالعبوات والاشتباك مع أفرادهما بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.