مستشار البيت الأبيض السابق: ترامب سيعود بفوز ساحق في 2024

توقع بيتر نافارو المستشار السابق للبيت الأبيض أن يحقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب " فوزا ساحقا " خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة.



وانتقد نافارو، الذي عمل مستشارا لترامب في مجال التجارة والتصنيع ، في تصريحات نشرت اليوم الأحد، الرئيس الحالي جو بايدن لإصداره أوامر تنفيذية خلال الأسابيع الأولى له في السلطة وأبطل بها عددا من القرارات التي أصدرتها الإدارة السابقة.



وكان ترامب قد أشار في آخر خطاب له كرئيس يوم 20 يناير الجاري أمام حشد من مؤيديه في قاعدة أندروز العسكرية المشتركة إلى أن هذه لن تكون النهاية لطموحاته السياسية قائلا " نحن نحبكم ، وسوف نعود مجددا بصورة من الصور".



وبينما يرى بعض الجمهوريين أن المستقبل السياسي لترامب قد انتهى بعد أحداث السادس من يناير الجاري واقتحام مقر الكونجرس من جانب بعض أنصار الرئيس السابق من مثيري الشغب، يرى آخرون أن ترامب يمثل المستقبل بالنسبة للحزب الجمهوري.



ونوهت مصادر أمريكية إلى أن ترامب يدرس إمكانية الترشح لانتخابات 2024 الرئاسية، في الوقت الذي ذكر فيه أنه يخطط لحملة دعم لمرشحي الحزب الجمهوري بالكونجرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.