مسؤول صيني يقترح زيادة حجم الاستثمارات المشتركة مع لبنان وتعزيز التعاون الثنائي

اقترحت رئيسة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية جاو يان، زيادة حجم الاستثمارات المشتركة الصينية - اللبنانية وتعزيز التعاون في مجالات عدة، من بينها البنى التحتية والتعاون في المجال السياحي والاسفادة من مبادرة الحزام والطريق في هذا المجال.

جاء هذا الاقتراح خلال افتتاح فعاليات منتدى الاستثمار الصيني- اللبناني الذي تنظمه مجموعة "فرنسبنك" واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، في حضور وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، والسفير الصيني في لبنان وانج كيجيان، ووزير الصناعة وائل أبو فاعور، ووزير النقل يوسف فنيانوس .

وقالت جاو يان إن "زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة أدى الى تعزيز التبادل التجاري بين الصين ولبنان"، مشددة على "ضرورة التمسك بتطوير هذه العلاقات وزيادة فرص التعاون المشترك".

وأبدى السفير الصيني في لبنان اهتمام بلاده "بتعزيز التنسيق مع الحكومة اللبنانية في السياسة والاقتصاد، واستعدادها لدعم جهود لبنان ودول المنطقة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وبذل جهد أكبر للمساعدة في إيجاد الحلول للقضايا الساخنة في المنطقة والمساهمة في محاربة الإرهاب بما يعزز جهود التنمية الاقتصادية في لبنان والمنطقة".

من جهته، رحّب الوزير شقير بالوفد الاقتصادي الصيني "الصديق"، متمنياً ليان "النجاح في مهامها خصوصا لجهة تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي".

وقال شقير "مما لا شك فيه، إن هناك اليوم مناخًا مؤاتيًا للتقدم على هذا المسار"، مشيرًا إلى أن الصين تعتبر" الشريك التجاري الأول بالنسبة للبنان."

وأعلن شقير أن "العلاقات الاقتصادية بين لبنان والصين تتركز على التجارة البينية، وفي هذا الإطار يظهر وجود خلل كبير في الميزان التجاري لمصلحة الصين، بمعدل سنوي يتجاوز الملياري دولار، وهذا رقم كبير بالنسبة للبنان."

وأشار شقير إلى أن لبنان "يتحضر لإطلاق سلة مشاريع كبرى لإعادة تأهيل بنيته التحتية من ضمن مؤتمر سيدر بقيمة 8ر11 مليار دولار."

ونوه شقير إلى أن " الدولة اللبنانية أقرت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتيح للشركات الأجنبية الاستثمار في هذه المشاريع الحيوية." داعياً "الشركات الصينية للدخول بتحالفات مع الشركات اللبنانية للاستثمار في هذه المشاريع".

وتمّ خلال افتتاح منتدى الاستثمار الصيني- اللبناني، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية ممثلا برئيسته جاو يان واتحاد الغرف اللبنانية ممثلا برئيسه الوزير شقير، لإنشاء مركز التحكيم العربي الصيني، وتوقيع مذكرة تفاهم أخرى بين المجلس ووزارة الصناعة ممثلة بالوزير وائل أبو فاعور لتعزيز الاستثمارات الصينية في المناطق الصناعية اللبنانية.

من جهته أعلن الوزير أبو فاعور أن "ميزان التبادل التجاري بين لبنان ودول العالم فيه خلل كبير وأننا نستورد قرابة 20 مليار دولار ونصدر بما لا يصل الى 3 مليارات دولار، وهذه الأزمة ليست تجارية بل أزمة اقتصادية كبرى، ولدت أزمات مالية وغير مالية، ومعالجتها تكمن في إعادة الحد الأدنى من التوازن".

وأعلن أبو فاعور أن "الأرقام الأخيرة في وزارة الصناعة عن حجم التبادل التجاري بين الصين ولبنان في العام 2018 تفيد بأن لبنان استورد ب 2 مليار و48 مليون دولار وصدّر ب 22 مليون و194 الف دولار" مشيراً إلى " وجود إمكانات كبيرة جدا لتطوير العلاقات وتعديل الميزان التجاري مع الصين بما يعود بالمنفعة على الطرفين عبر تطوير عدد المناطق الصناعية اللبنانية".