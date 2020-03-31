قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، منحة عاجلة للأردن بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم جهوده بمكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكرته اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، وسام الربضي، في تصريح اليوم، إن المنحة تهدف إلى دعم الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم خدماتها للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين، ولمساعدة الحكومة في جهودها المكثفة والحثيثة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وأضاف الربضي أن المنحة تضمنت تمويلاً طارئًا بقيمة 1.2 مليون دولار للمساهمة في دعم تدخلات وزارة الصحة لمواجهة الفيروس، والذي يتطلب تضافر جهود الأطراف كافة منعًا لانتشاره في الأردن.

وأكد استمرار بلاده بالتواصل والتنسيق مع الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة؛ لتوفير مزيد من الدعم من أجل مكافحة الوباء، معربًا عن تقدير الحكومة للمفوضية السامية على الدعم المادي الذي تقدمه للأردن، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في الاستجابة للأزمات الإنسانية.