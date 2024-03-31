خالد عباس: حفل تنصيب الرئيس السيسي سيكون احتفالية لمصر كلها‎

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة ونائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء المقبل؛ سيكون احتفالية لمصر كلها.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن العاصمة على أهبة الاستعداد لهذا الحدث، لا سيما بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد إدارة شئون الدولة من العاصمة.
وأوضح أن العاصمة الإدارية كانت حلمًا منذ 6 سنوات، لافتا أن الكثير من الناس شككوا في إمكانية تحقيق هذا الحلم لكنه تحقق بالفعل في مدة وجيزة.
وأشار إلى أن موكب الرئيس سيصل إلى مجلس النواب صباح الثلاثاء؛ لتأدية القسم في البرلمان قبل أن يلقي خطابا قصيرا، ثم يتحرك إلى النصب التذكاري الجديد ومن بعده رفع العلم بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية؛ لافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة.
وأكد «عباس» أن العاصمة جاهزة لاستقبال الأحداث الكبرى في أي وقت، لافتا أنها ستحتضن جميع الاجتماعات والاحتفالات الفترة المقبلة.