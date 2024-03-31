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خالد عباس: حفل تنصيب الرئيس السيسي سيكون احتفالية لمصر كلها‎

خالد عباس
خالد عباس
محمد شعبان
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 3:48 ص | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 3:51 ص

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة ونائب وزير الإسكان للمشروعات ‏القومية، إن حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء المقبل؛ سيكون احتفالية لمصر كلها‎.‎

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» ‏مساء السبت، أن العاصمة على أهبة الاستعداد لهذا الحدث، لا سيما بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، ‏موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد إدارة شئون الدولة من العاصمة.‎

وأوضح أن العاصمة الإدارية كانت حلمًا منذ 6 سنوات، لافتا أن الكثير من الناس شككوا في إمكانية تحقيق هذا الحلم ‏لكنه تحقق بالفعل في مدة وجيزة‎.‎

وأشار إلى أن موكب الرئيس سيصل إلى مجلس النواب صباح الثلاثاء؛ لتأدية القسم في البرلمان قبل أن يلقي خطابا ‏قصيرا، ثم يتحرك إلى النصب التذكاري الجديد ومن بعده رفع العلم بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية؛‎ ‎لافتتاح المرحلة الأولى ‏من العاصمة.‏

وأكد «عباس» أن العاصمة جاهزة لاستقبال الأحداث الكبرى في أي وقت، لافتا أنها ستحتضن جميع ‏الاجتماعات والاحتفالات الفترة المقبلة‎.‎

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