بدأ البنك المركزي التركي إجراء معاملات مبادلة (Swap) الليرة التركية بالعملات الأجنبية، وذلك بهدف توفير مرونة للبنوك في إدارة سيولة العملة المحلية.

ووفقا لمعلومات حصل عليها مراسل الأناضول، الثلاثاء، يتخذ البنك المركزي هذه الإجراءات في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق المالية.

ويهدف البنك المركزي عبر هذه الخطوة إلى الحد من التقلبات في كل من أسعار الفائدة والائتمان، إضافة إلى تخفيف الضغط على الليرة التركية.

وسيساهم هذا الإجراء في تخفيف أزمة السيولة بالأسواق، وتجنب تعرض البنوك لمشاكل في السيولة، ما سيؤدي إلى تحسين شروط الإقراض وجعلها أكثر اعتدالا.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تعد تطورا مهما من حيث دعم سيولة الليرة داخل النظام المصرفي، وكذلك تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

وأشار محللون إلى أن البنك المركزي، من خلال هذه الخطوة، يهدف إلى زيادة السيولة في السوق عبر شراء العملات الأجنبية من البنوك مقابل منحها الليرة التركية، ما قد يساهم أيضا في رفع احتياطياته من العملات الأجنبية.